https://static.news.ru/photo/940373c0-7343-11ea-b067-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединённое кредитное бюро (ОКБ) проанализировало поведение россиян в период с 23 по 29 марта. По данным ОКБ, число запросов на получение кредитной истории потенциальных заёмщиков снизилось на 5%.

Показатель начал стремительно снижаться к выходным дням — на 30%.

При этом столь существенная степень снижения количества запросов на кредитную историю 28 и 29 марта является следствием как мер по самоизоляции в целом, так и остановки работы торговых центров по всей стране, — объяснил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Также в бюро добавили, что пандемия COVID-19, обвал курса рубля и снижение цен на нефть привели к росту ставок по ипотеке и вкладам, сообщает «Ридус».

NEWS.ru писал ранее, что президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку к 20 апреля подготовить поправки о кредитных каникулах для россиян.