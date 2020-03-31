Объединённое кредитное бюро (ОКБ) проанализировало поведение россиян в период с 23 по 29 марта. По данным ОКБ, число запросов на получение кредитной истории потенциальных заёмщиков снизилось на 5%.
Показатель начал стремительно снижаться к выходным дням — на 30%.
При этом столь существенная степень снижения количества запросов на кредитную историю 28 и 29 марта является следствием как мер по самоизоляции в целом, так и остановки работы торговых центров по всей стране, — объяснил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
Также в бюро добавили, что пандемия COVID-19, обвал курса рубля и снижение цен на нефть привели к росту ставок по ипотеке и вкладам,
NEWS.ru писал ранее, что президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку к 20 апреля подготовить поправки о кредитных каникулах для россиян.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен