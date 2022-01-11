Россиян предупредили, в каких сферах ждать увеличение цен в 2022 году

Помимо традиционного повышения стоимости проезда, в России ожидается подорожание продуктов, услуг ЖКХ, топлива и жилья, сообщило издание «Слово и Дело». Так, о вероятности резкого роста продовольственной инфляции предупреждал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов в ноябре прошлого года.

Что касается продовольственной инфляции, то здесь мы имеем не очень хороший урожай в этом году, я говорю глобально. И есть риски того, что эта ситуация повторится и в следующем году, посмотрите, что происходит с ценами на удобрения, — сказал Тремасов.

С 1 июля повысится стоимость ЖКХ в зависимости от региона. Индексация составит от 2,9% до 6,5%. Кроме того, подорожает топливо: старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман ожидает рост на 6-8% за год.

Также повысятся цены на жильё. По прогнозу рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги», стоимость жилья в новостройках увеличится на 8-10%. На подорожание в 2022 году повлияет высокий спрос и рост себестоимости жилья.

Ранее заместитель правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Леонов сообщил, что предпосылок к снижению цен на продукты питания в России нет. По его мнению, сейчас главной задачей является обеспечение доступности продуктов и сохранение бизнеса. Решать этот вопрос необходимо через меры поддержки малообеспеченных граждан.