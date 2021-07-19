Россияне получат льготы при покупке электромобилей

Минпромторг собирается мотивировать россиян покупать электротранспорт с помощью специального механизма стимулирования спроса. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров в интервью «Российской газете».

Так, согласно программе, на льготы могут рассчитывать те, кто покупает автотранспорт впервые, семьи, имеющие детей, и работники здравоохранения. Также это касается тех, кто собирается сдавать старый автомобиль в трейд-ин.

Мы планируем распространить программы льготного лизинга и льготного автокредитования на низкоуглеродный транспорт и электроавтомобили начиная с 2022 года, затем и на водородные, — отметил глава ведомства.

Кроме того, производителям низкоуглеродного транспорта уже предоставляются субсидии, которые покрывают часть затрат на проведение научно-исследовательских работ. А при запуске программы поддержки от Минпромторга производители смогут компенсировать до 40% затрат на реализацию проекта.

Несмотря на то что Европа массово запрещает использование и продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, Россию в ближайшем будущем это не коснётся.

Ранее стало известно, что в ЕС захотели запретить машины на традиционном топливе. С 2035 года в Евросоюзе могут запретить выпуск автомобилей на традиционном топливе, если степень их выбросов будет выше нулевого значения.