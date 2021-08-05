Россияне заявили, что не считают роботов конкурентами

Жители России уверены, что роботы в ближайшем будущем не смогут выполнять их обязанности даже частично. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа.

70% россиян высказали точку зрения, что роботы не смогут их заменить. Отрицательной тенденцией считает роботизацию 51% опрошенных. Наиболее отрицательно к роботам относится возрастная группа в возрасте от 45 до 59 лет.

В то же время молодые люди от 18 до 24 лет считают, что машины могут их заменить. Так полагают 19%. Полностью незаменимыми себя считают 48%. В остальных возрастных категориях в роботов совершенно не верят около 70% респондентов.

Ранее сообщалось, что российские разработчики создали новый программный продукт, позволяющий роботам распознавать речь собеседника и демонстрировать ему свои эмоции.

Как отмечается, с помощью программы роботы смогут распознавать тональность голоса человека, его эмоции и затем в соответствии с состоянием собеседника выстраивать диалог. В частности, робот сможет утешать, ободрять или поддерживать дружелюбный ход беседы.