https://static.news.ru/photo/8abeefb4-1bbf-11ea-904c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Общественная палата РФ провела опрос и выяснила, что большинство россиян периодически ощущают на себе социальную несправедливость.

Около 35% респондентов считают, что минимальная сумма доходов одного работающего члена семьи должна превышать 50 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше, 31% опрошенных, полагает что справедливый размер «минималки» может находиться в диапазоне от 40 до 50 тысяч рублей в месяц, еще 20% назвали сумму в 30–40 тысяч и меньшую часть, 10% удовлетворил бы МРОТ в размере 21–30 тысяч рублей, передаёт РИА Новости.

Кроме того, 60% принявших участие в опросе отметили, что сталкиваются с несправедливостью из-за разницы в доходах среди разных слоёв населения. Так, на недоступность культурного досуга посетовали 8%, отсутствие доступа к удовлетворительной экологической обстановке — 11%, а на невозможность обеспечить безопасность своим родным и близким пожаловались 13% опрошенных.

Как писал NEWS.ru ранее, исследование рейтингового агентства НКР («Национальные кредитные рейтинги») выявило количество неформально занятых жителей России, выпадающих из поля зрения официальной налоговой статистики. По подсчётам авторов аналитического обзора «Невидимые граждане», теневая занятость страны составляет 13 млн человек, или около 18% рабочей силы, в возрасте 15 лет и старше.