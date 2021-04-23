Россияне нашли неожиданную альтернативу отдыху в Турции

https://static.news.ru/photo/6bbc3026-a46d-11eb-8483-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россияне стали покупать теплоходные туры по рекам взамен отдыху в Турции. Спрос на такие путешествия вырос на 40–50% по сравнению с допандемийными показателями, сообщает «Ридус».

О спросе на новый вид туризма изданию рассказал руководитель Некоммерческого партнёрства судовладельцев и туроператоров Александр Землянский.

Такого спроса в отрасли никогда не было, — подытожил специалист.

Май, по словам Землянского, вообще раньше был месяцем самого низкого сезона для теплоходных круизов. Сейчас же билеты на туры расходятся очень хорошо.

Самые популярные на сегодня туры — недельное путешествие из Москвы в Санкт-Петербург, а также восьмидневные круизы по Золотому кольцу. Отмечается, что на рост спроса на теплоходные круизы во многом повлияла программа кешбэков за туристические поездки по России.

Специалисты считают, что 20% кешбэка повысили популярность речных круизов даже больше, чем закрытие для отдыха Турции.

Как сообщалось ранее, делегация представителей Турции может отправиться в Россию, чтобы обсудить ситуацию с отдыхом российских туристов на турецких курортах, рассказал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.