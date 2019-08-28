Россияне резко стали увеличивать свои накопления, причём хранить деньги всё больше граждан предпочитают в рублях. Норма сбережений во втором квартале достигла почти двухлетнего максимума, следует из комментария ЦБ. Население напугано участившимися разговорами о рецессии и возможном кризисе, ощущает падение доходов и рост закредитованности, поясняют аналитики, опрошенные News.ru. Вряд ли ситуация изменится в течение ближайшего года, предупреждают они.

Опасения россиян по поводу их благосостояния подталкивают жителей страны к накоплению денег. Во втором квартале этого года норма сбережений населения резко увеличилась по сравнению с январём — мартом (на четыре процентных пункта) и достигла примерно 10%. Это максимальный показатель с начала 2018-го, следует из материалов ЦБ, которые изучил News.ru.

Повышение нормы сбережений во втором квартале также оказалось самым значительным с 2016 года, когда она находилась на четырёхлетнем максимуме — около 14%. С тех пор этот показатель постепенно снижается.

Львиную долю сбережений россияне предпочитают хранить в рублях, далее по популярности вложений — недвижимость и инвалюта.

Рост нормы сбережений связан с повышением неопределённости по поводу дальнейшего развития экономики, рассуждает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Кроме того, многих россиян пугает перспектива нового кризиса, из-за чего лучше копить на чёрный день и на пенсию в связи с повышением пенсионного возраста, добавляет эксперт.

Сергей Булкин/News.ru

Россияне предпочитают делать накопления в рублях по нескольким причинам, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Во-первых, многие ещё помнят о кризисе 2014 года и резком росте курса доллара, который серьёзно ударил по многим сферам экономики.

Очень сложно пришлось тем, кто брал ипотеку в долларах, потому что её сумма возросла в два раза, — напоминает эксперт.

Во-вторых, продолжает он, сейчас граждане страны в принципе испытывают гораздо большее доверие к национальной валюте, чем к доллару или евро. В-третьих, рост накоплений в рублях может быть следствием низкой финансовой грамотности населения: россиян пугают биржевые скачки, и они боятся потерять свои «кровные».

Копить в целом стало труднее, отмечает Деев. Реальные доходы населения в первой половине 2019 года снизились (по данным Росстата, на 2,5%), а закредитованность, наоборот, выросла.

Сейчас в среднем каждый заёмщик должен банкам около 11 зарплат, — указывает аналитик.

Сергей Булкин/News.ru

Граждане берут кредиты на покупку гаджетов, бытовой техники, лекарств, стали чаще пользоваться картами рассрочки, которыми оплачивают уже продукты питания. Такая тенденция может продлиться в течение нескольких лет, прогнозирует эксперт.

Норма сбережений может увеличиться ещё на 1–2 п. п. в течение ближайшего года, оценивает Сергей Суверов из «БКС Премьер».

Повышение этого показателя неоднозначно влияет на экономику. С одной стороны, это снижает потенциальный потребительский спрос, с другой стороны, увеличивает кредитование и инвестиции через банковские продукты, — рассказывает аналитик.

В краткосрочном периоде такой рост также может привести к снижению равновесного уровня доходов, добавляет финансист Вячеслав Абрамов. В долгосрочном же периоде через повышение частных инвестиций это благоприятно скажется на экономическом росте, полагает он.