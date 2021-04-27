Россияне стали активнее брать микрозаймы

https://static.news.ru/photo/fd1a52c0-a759-11eb-a9a2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ) показало, что в I квартале 2021 года количество выданных микрозаймов составило 6 миллионов единиц, превысив прошлогодний показатель на 27,3%.

Наибольшее их количество было выдано в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Речь идёт о так называемых займах «до зарплаты», величина которых не превышает 30 тысяч рублей.

Кроме того, показатель I квартала текущего года является на 7,5% больше значения предыдущего квартала, когда граждане взяли 5,58 миллиона единиц.

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин отметил, что число выданных займов «до зарплаты» начало увеличиваться ещё осенью прошлого года. Темпы роста показателей сильно превышают аналогичные значения прошлых лет.

По его словам, такой рост вызван увеличением доли онлайн-заявок в сегменте микрозаймов. В этом году она достигла 75% от общего числа заявок.

Ранее микрофинансовые организации обратились к Центробанку с предложением поднять пороговую сумму для займов, которые можно будет выдавать без расчёта долговой нагрузки клиента.