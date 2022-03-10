Россияне нашли альтернативу денежным переводам за рубеж

Россияне нашли альтернативу денежным переводам за рубежРоссияне стали активно использовать криптовалюту для перевода средств за границу
После введения Западом санкций и последовавшего за этим ограничения Центробанка на оборот доллара и евро многие россияне для перевода денег за границу перешли на криптовалюту, пишет «Коммерсант». На сегодняшний день есть возможность воспользоваться p2p-площадками, с помощью которых осуществляются переводы средств между физлицами.
Спрос россиян на криптовалюты стремительно растёт. Объёмы операций увеличились в три — пять раз на разных площадках. Больше всего пользователи из России интересуются стейблкоинами, в частности Tether. Эта криптовалюта, привязанная к курсу доллара в соотношении 1:1. Для россиян эти активы стали простым способом выйти в валюту за рубежом, — отметил сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.
Эксперт
Ранее американская криптобиржа Coinbase заблокировала более 25 тысяч кошельков, которые, как считается, связаны с гражданами России. Свои шаги торговая площадка объяснила действием санкций.