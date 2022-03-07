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Криптобиржа Coinbase заблокировала кошельки, связанные с гражданами РФ

08:24, 08 марта 2022
Криптобиржа Coinbase заблокировала кошельки, связанные с гражданами РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Американская криптобиржа Coinbase заблокировала более 25 тысяч кошельков, которые, как считается, связаны с гражданами России. Свои шаги торговая площадка объяснила действием санкций, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что в Coinbase заявили о проверке заявок на создание аккаунтов от лиц, оказавшихся под санкциями, которые принимались разными странами.

Сегодня Coinbase блокирует более 25 тысяч кошельков, связанных с российскими физическими лицами или организациями, которые, как мы думаем, могут заниматься незаконной деятельностью, — пояснили в компании.

Также подчёркивается, что информацией о кошельках криптобиржа поделилась с властями США.

Ранее стало известно, что санкции против российских банков ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ вводят власти Сингапура. Также запрещаются транзакции с криптовалютой и вводятся ограничения на поставку предметов двойного назначения. Об этом говорится в сообщении МИД страны.

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