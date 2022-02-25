Россиянам запретят выкидывать на помойку компьютеры и бытовую технику

В России с 1 марта вступает в силу запрет на выброс в мусорные контейнеры компьютеров, комплектующих, бытовой техники. Запрет коснётся только юрлиц, теперь они вынуждены будут сдавать отработанную технику в утилизацию, пишут «Известия».

Запрет распространяется на системные блоки, платы, жёсткие диски. Всего же с 2021 года запрещено выбрасывать на помойку 182 вида товаров, включая ртутные лампы, термометры, шины, телефоны, аккумуляторы, химические вещества и медицинские отходы. Мебель надо выносить на специальную площадку для крупногабаритных отходов.

За нарушение правил грозит штраф, для физлиц — до четырёх тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей. Необходимость утилизации объясняется опасностью, которую таят в себе электронные устройства.

Телефоны и аналогичные устройства не должны выбрасываться в контейнер ТКО, поскольку их корпус изготовлен из пластмассы, а аккумулятор содержит ядовитые соединения, — поясняет сопредседатель Экологической палаты России, член научно-технического совета Минприроды Вадим Петров.

Эксперт добавил, что такие отходы могут подвергать опасности жизни людей и животных, а также негативно влиять на окружающую среду из-за воздействия токсичных веществ. Это кадмий, свинец, ртуть. Большая часть непереработанного пластика превращается в серьёзный загрязнитель, который попадает в пищевые цепочки, когда его поедают животные.

Ранее сообщалось, что в рамках запрета в Подмосковье уже установили несколько десятков «мегабаков», куда можно сгрузить бытовую технику, текстиль, шины, мебель и оконные рамы. В Москве запустили экспериментальный сервис «Вывоз ненужных вещей».