Россиянам вернут деньги за газификацию участков

Жители России, которые платно протянули трубы до своих участков после объявления о программе бесплатной газификации, получат компенсации. Об этом сообщил первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на церемонии начала подачи газа в хуторе Сухой Ростовской области.

Турчак напомнил, что программа о бесплатном доведении газа до участков была анонсирована президентом РФ Владимиром Путиным 21 апреля. Однако целиком она была утверждена лишь через два месяца, и всё это время многие граждане вынуждены были платить за подключение газа.

Принято принципиальное решение на федеральном уровне: всем, кто с 21 апреля по настоящее время подключил газ за свои деньги до границы земельных участков, эти деньги будут 100% компенсированы, — сказал Турчак.

Ранее стало известно, что бесплатная газификация затронет свыше 1,5 млн домов. По предварительным данным, увеличение потребления газа в стране составит около 18,6 млрд куб. м газа, что составляет около 7,5%. Сейчас потребление газа на внутреннем рынке составляет 243,07 млрд куб. м.