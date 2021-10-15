Россиянам сообщили о снижении цен на бензин

Розничные и оптовые цены на нефтепродукты в России начали снижаться, об их дефиците говорить не приходится. Кроме того, у госкомпаний есть все необходимые ресурсы для решения возможных проблем на рынке. Об этом на сессии Российской энергетической недели сообщил глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Его слова приводит ТАСС.

Дюков уточнил , что цены на внутреннем рынке газа, нефтепродуктов и электроэнергии остаются стабильными, дефицита также не наблюдается. По его словам, в сентябре наблюдалось некоторое снижение цен на АЗС, тогда как в летние месяцы можно было говорить о незначительном росте оптовых цен.

Но сейчас мы видим, что оптовые цены на нефтепродукты тоже начали снижаться, — заявил он.

Ранее заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова сообщила, что в связи с топливным кризисом в Европе и ростом цен на нефть стоимость бензина в России к концу года вырастет на 30–40 копеек за литр. По её словам, при высоких ценах на нефть крупнейшие российские топливные компании выбирают поставки за границу, а не переработку для производства топлива.