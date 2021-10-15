Россиянам сообщили о снижении цен на бензин

Розничные и оптовые цены на нефтепродукты в России начали снижаться, об их дефиците говорить не приходится. Кроме того, у госкомпаний есть все необходимые ресурсы для решения возможных проблем на рынке. Об этом на сессии Российской энергетической недели сообщил глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Его слова приводит ТАСС.
Дюков
Но сейчас мы видим, что оптовые цены на нефтепродукты тоже начали снижаться, — заявил он.
Ранее заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова сообщила, что в связи с топливным кризисом в Европе и ростом цен на нефть стоимость бензина в России к концу года вырастет на 30–40 копеек за литр. По её словам, при высоких ценах на нефть крупнейшие российские топливные компании выбирают поставки за границу, а не переработку для производства топлива.