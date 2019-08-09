https://static.news.ru/photo/b852cd26-bcb3-11e9-813f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mikhail Pletsky/Global Look Press

Специалисты Пенсионного фонда России (ПФР) пояснили, какое влияние оказывает учёба на размер трудового стажа и будущей пенсии.

В ведомстве подчеркнули, что периоды обучения в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре и курсах по переквалификации в страховой стаж не зачисляются.

Согласно закону о страховых пенсиях, учитываются только те периоды, во время которых платятся взносы в Пенсионный фонд. Таким образом, если студент во время учёбы работал, то этот период может быть зачислен в трудовой стаж, но этот факт необходимо будет документально подтвердить. Кроме того, доказать надо будет и факт получения заработной платы.

Доказательством факта нахождения в трудовых отношениях с организацией могут являться записи в трудовой книжке либо справки организации о зачислении на рабочее место в период прохождения производственной практики или оформлении на работу в период обучения, — рассказали «Российской газете» в ПФР.

При этом так называемое ученичество, когда работодатель заключает с соискателем договор на профессиональное обучение или переобучение, также засчитываться в стаж не будет, несмотря на то, что соглашение подразумевает выплату стипендии, так как оно не облагается страховыми взносами.

Ранее News.ru писал о том, что средний размер назначенных пенсий в июне текущего года составил 14 168 рублей, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Согласно основному докладу Росстата, по итогам первого полугодия 2019 года данный показатель достиг 14 135 рублей, в связи с чем средний размер пенсионных выплат за это время составил 30,5% среднего размера заработной платы в России.