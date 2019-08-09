Специалисты Пенсионного фонда России (ПФР) пояснили, какое влияние оказывает учёба на размер трудового стажа и будущей пенсии.
В ведомстве подчеркнули, что периоды обучения в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре и курсах по переквалификации в страховой стаж не зачисляются.
Согласно закону о страховых пенсиях, учитываются только те периоды, во время которых платятся взносы в Пенсионный фонд. Таким образом, если студент во время учёбы работал, то этот период может быть зачислен в трудовой стаж, но этот факт необходимо будет документально подтвердить. Кроме того, доказать надо будет и факт получения заработной платы.
Доказательством факта нахождения в трудовых отношениях с организацией могут являться записи в трудовой книжке либо справки организации о зачислении на рабочее место в период прохождения производственной практики или оформлении на работу в период обучения, — рассказали «Российской газете» в ПФР.
При этом так называемое ученичество, когда работодатель заключает с соискателем договор на профессиональное обучение или переобучение, также засчитываться в стаж не будет, несмотря на то, что соглашение подразумевает выплату стипендии, так как оно не облагается страховыми взносами.
Ранее News.ru писал о том, что средний размер назначенных пенсий в июне текущего года составил 14 168 рублей, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Согласно основному докладу Росстата, по итогам первого полугодия 2019 года данный показатель достиг 14 135 рублей, в связи с чем средний размер пенсионных выплат за это время составил 30,5% среднего размера заработной платы в России.
Россия, в свою очередь, продолжает их пополнять на фоне новых санкций США и может вытеснить с четвёртой строчки рейтинга Саудовскую Аравию.
По данным агентства, в течение последних четырёх лет российские...
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