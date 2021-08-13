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Россиянам рассказали о рисках досрочного погашения кредита

08:50, 16 августа 2021
Россиянам рассказали о рисках досрочного погашения кредита Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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При досрочном погашении кредита есть опасные финансовые риски. Об этом жителей России предупредил финансист Сергей Григорян, сообщает «Прайм».

По его словам, погасить взятый в банке кредит досрочно гораздо выгоднее, но, если у плательщика не остается после этого никаких свободных сбережений, такое решение может быть опасно.

Не нужно забывать про подушку безопасности. Она должна быть у семьи на случай потери дохода или других непредвиденных обстоятельств, - уточнил эксперт.

Он посоветовал, имея в наличии свободные накопления, отнести их в банк в счет кредита досрочно, чем инвестировать в какие-то другие инструменты. Досрочное погашение позволит сэкономить на процентах, причём значительно – до 15-20%, добавил Григорян.

Ранее сообщалось, что при простом арифметическом подсчёте, учитывающем средневзвешенную ставку в отечественных банках и текущую инфляцию, можно говорить, что средства на банковских счетах россиян за полгода обесценились как минимум на 2,25%.

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