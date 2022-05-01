Россиянам рассказали, когда может случиться крах евро Эксперт Тузов: в России из-за падения спроса на валюту происходит крах евро

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В России практически происходит крах евро и граждане могут за этим наблюдать. Подобное мнение высказал в интервью агентству ПРАЙМ директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов. По его словам, на фоне санкций Запада спрос на европейскую валюту снизился, предложение от экспортёров при этом остаётся стабильно высоким. В связи с этим евро слабеет к рублю.

Если же смотреть глобально, крах евро возможен только при распаде еврозоны — когда рост инфляции в ЕС заставит страны вернуться к национальным валютам, — пояснил эксперт.

По его мнению, подобное вряд ли случится очень быстро, так как для большинства участников еврозоны выгода от неё очевидна. Поэтому они не позволят покинуть её даже тем, кому в этом нет прямой выгоды. Де-факто же решение о распаде зоны могут принять только Германия и Франция, выступающие её локомотивами. Их экономики обеспечивают евро и они же могут его «отменить».

Ранее автор проекта Inside Over итальянской газеты Il Giornale Андреа Мураторе предупредил о том, что евро может сильно пострадать в нынешней макроэкономической ситуации из-за ужесточения денежной политики США и зависимости Европы от импорта энергоносителей из России.

Также сообщалось, что курс евро на МосБирже опустился до значений марта 2020 года и составил 74 рубля. Укрепление рубля произошло на фоне заявления Центробанка о снижении ключевой ставки до 14%. Решение принято в связи с замедлением текущих темпов роста цен за счёт укрепления российской валюты и снижения потребительской активности. ЦБ прогнозирует ключевую ставку в 2022 году в пределах 12,5–14%.