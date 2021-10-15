Россиянам рассказали, какие товары к концу года вырастут в цене

В предновогодний период традиционно повышается спрос на ряд категорий потребительских товаров. В этой связи стоит ожидать роста их цен. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

По мнению эксперта, наибольший рост цен — до 15% в годовом выражении — ожидается в категориях электроники, бытовой техники и автомобилей. На 3-5% подорожают одежда и обувь.

Причины кроются в существенном подорожании металлов, кризисе с поставками полупроводников, росте цен на энергоносители, — объяснила Долгова.

Кроме того, серьёзный рост стоимости ожидает продукты питания. Цена на овощи и фрукты до конца года может составить 20% по сравнению с сентябрём.

Плохой урожай винограда и удорожание логистики способно привести к увеличению стоимости вина на 15-20%. Зато рост цен на шампанское окажется не столь высоким — всего 8-10%, в пределах продовольственной инфляции.

Ранее россиянам сообщили о снижении цен на бензин.