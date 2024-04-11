Россиянам рассказали, как вырастут цены на бензин к лету Эксперт Сидоров: к лету бензин на АЗС подорожает в пределах 1-2 рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К лету цены на бензин в России могут вырасти на 1-2 рубля за литр, заявил NEWS.ru основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. По его словам, сдержать этот рост помогут предпринимаемые правительством меры. Там ранее предложили целый комплекс решений.

Ценник на АЗС к лету вырастет, но незначительно. Рост составит порядка 1-2 рубля за литр, — заявил Сидоров.

По словам эксперта, правительство уделяет больше внимания ценам на топливо на внутреннем рынке в том числе по причине заметного роста стоимости топлива с начала года. К тому же аграрии приступили к весенней кампании, а потому и потребление традиционно резко возросло, напомнил он.

Также часть НПЗ по-прежнему работают не на полную мощность. Поэтому правительство и предпринимает меры, чтобы обеспечить стабильность рынка. Все это как раз и должно удержать цены в приемлемом диапазоне, — считает Сидоров.

Ранее стало известно, что правительство обсуждает новый комплекс мер по сдерживанию цен на бензин и дизельное топливо в условиях высокого спроса. Вице-премьер Александр Новак, в частности, рекомендовал вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК, то есть большому бизнесу) перестать покупать друг у друга нефтепродукты на бирже и вместо этого заключать прямые договоры по формуле цены, сложившейся на торгах.

Самой бирже (СПбМТСБ) Новак поручил совместно с ФАС проанализировать факторы ажиотажного спроса на топливо и подготовить предложения для нивелирования необоснованного роста цен и оптимизации торгов. А Минэнерго и Минпромторг должны провести анализ ценообразования на компоненты для высокооктанового бензина.