В правительстве предложили новые меры по сдерживанию роста цен на бензин РБК: в правительстве продумывают меры по сдерживанию роста цен на бензин

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В правительстве обсуждают меры по сдерживанию цены на дизельное топливо и бензин в сезон повышенного спроса, сообщил РБК со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера РФ Александра Новака. Отдельное внимание участники совещания уделили топливу для сельхозпроизводителей и мелкому опту.

Вице-премьер посоветовал нефтяным компаниям не проводить операции между собой, а закупать топливо по биржевой цене. Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже Новак поручил совместно с ФАС изучить факторы ажиотажного роста спроса на торгах и проанализировать способы сдерживания роста цен.

Ранее стало известно, что производство бензина в России с 13 по 19 марта сократилось на 3,9% по сравнению с показателями предыдущей недели. Относительно же планов выпуска этот показатель стал ниже на 5,2%, произведено 779,4 тысячи тонн. Однако нефтяники удержали объем поставок топлива на внутренний рынок за счет накопленных запасов. На выпуске бензина сказались атаки беспилотников на Нижегородский, Рязанский и Сызранский НПЗ. Общий объем переработки в России по сравнению с февралем сократился на 0,5%.