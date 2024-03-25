Стало известно, как атаки на НПЗ отразились на производстве бензина в РФ «Коммерсант»: в России сократилось производство бензина после атак на НПЗ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производство бензина в России с 13 по 19 марта сократилось на 3,9% по сравнению с показателями предыдущей недели, сообщает «Коммерсант». Относительно же планов выпуска этот показатель стал ниже на 5,2%, произведено 779,4 тысячи тонн. Однако, по данным источника, нефтяники удержали объем поставок топлива на внутренний рынок. Сделали это за счет накопленных запасов.

По данным издания, на выпуске бензина сказались атаки беспилотников на Нижегородский, Рязанский и Сызранский НПЗ. Отмечается, что общий объем переработки в России по сравнению с февралем сократился на 0,5%. При этом в статистике еще не отражен эффект снижения выпуска на НПЗ Самарской группы, в том числе атаки на Куйбышевский НПЗ, уточняется в публикации.

23 марта губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщал о пожаре на Куйбышевском НПЗ, который вспыхнул после атаки БПЛА. По его словам, загорелась колонна первичной переработки нефти, никто не пострадал. 16 марта Азаров также сообщал об атаке беспилотников на Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ, обошлось без пострадавших.

Ранее газета Financial Times сообщала, что США призвали Украину прекратить атаки на российские энергетические объекты. По данным издания, Вашингтон предупредил Киев о возможном росте мировых цен на нефть из-за подобного рода атак.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила этот запрет. Она отметила, что Киев понимает призыв, но действует в соответствии с «лучшими стандартами НАТО», а также исходя из своих возможностей.