США запретили ВСУ бить по конкретным целям в России FT: США призвали Украину прекратить атаки на энергообъекты РФ из-за цен на нефть

Фото: МО Украины

США призвали Украину прекратить атаки на российские энергетические объекты, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, Вашингтон предупредил Киев о возможном росте мировых цен на нефть из-за подобного рода атак.

США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры, — говорится в материале.

Уточняется, что предупреждения адресовали высокопоставленным чиновникам СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины. FT приводит слова одного из представителей американской стороны, согласно которым США все больше разочаровываются из-за атак украинских дронов по нефтяным объектам в России. Кроме того, опасения Белого дома обусловлены тем, что Москва якобы может предпринять ответные меры против энергоинфраструктуры, на которую опирается Запад.

Вместе с тем представитель Совета национальной безопасности Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не поощряет и не позволяет осуществлять атаки внутри России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможных компенсациях владельцам российских нефтеперерабатывающих заводов, ставших целями атак украинских БПЛА, находится в компетенции кабмина. По словам представителя Кремля, ему неизвестно о подобных мерах.