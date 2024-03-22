В Киеве подтвердили запрет США бить по российским НПЗ Вице-премьер Украины подтвердила призыв США не атаковать российские НПЗ

Фото: МО Украины

Киев понимает призыв США не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает издание «Страна». Однако, отметила чиновница, республика действует в соответствии с «лучшими стандартами НАТО», а также исходя из своих возможностей.

Мы понимаем призыв американских партнеров, но мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые имеются у нас сегодня, — сказала Стефанишина.

Ранее газета Financial Times сообщала, что США призвали Украину прекратить атаки на российские энергетические объекты. По данным издания, Вашингтон предупредил Киев о возможном росте мировых цен на нефть из-за подобного рода атак. Кроме того, опасения Белого дома обусловлены тем, что Москва может принять ответные меры против энергоинфраструктуры, на которую опирается Запад.

22 марта российские силы нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса и железнодорожным узлам на Украине. Также были атакованы арсеналы, места дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

Директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что по Днепрогэсу было два прямых попадания — по ГЭС-1 и ГЭС-2. Последняя, по его словам, находится в критическом состоянии. В общей сложности по объекту пришлось сразу восемь массированных ударов.