Россиянам посоветовали, чем сейчас лучше заменить доллар

В настоящее время в качестве альтернативы доллару как средству накопления и инвестиций у россиян следует рассмотреть китайский юань. Такой совет дал в интервью агентству ПРАЙМ директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский. Он признал, что с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть некоторые трудности, однако если нет задачи наличного хранения средств, то сейчас юань является более ликвидным, чем доллар и евро на российском рынке.

Конечно, в более долгосрочном плане швейцарский франк предпочтительней юаня с точки зрения стабильности динамики, поскольку экономика КНР не столь диверсифицирована, как швейцарская, а также подвержена высоким геополитическим рискам, — отметил эксперт.

В качестве ещё одной альтернативы доллару Сосновский назвал покупку физического золота. В России интерес к нему традиционно был довольно невысок из-за необходимости платить НДС в размере 20%. Однако сейчас налог отменили и это превращает физическое золото в нормально торгующийся актив, считает эксперт.

В этом активе есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, вложение можно расценивать как способ уйти от обесценивания рубля. С другой, золото, будучи биржевым инструментом, может значительно меняться в стоимости.

Ранее экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов предупредил, что вкладываться в недвижимость в настоящее время не нужно, так как цены на неё могут упасть. Дальнейшее изменение стоимости квартир не удастся в достаточной мере спрогнозировать, объяснил он. Приобретать недвижимость в кредит сейчас тоже не стоит, потому что выросли ставки. Если же человек может купить квартиру сразу и не в качестве инвестиции, это допустимо.