Россиянам назвали настоящую цену электроэнергии

https://static.news.ru/photo/5cc65e06-99bf-11eb-abe6-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Текущие уровни тарифов на электроэнергию для российского населения в среднем на 30–50% ниже экономически обоснованных. Об этом заявил заместитель руководителя направления «Климат и зелёная энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов.

По его словам, такие цены на электроэнергию установлены для отдельных групп потребителей, в том числе населения, сообщает РИА Новости.

Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию для населения в России составляет в среднем около 2-3 рублей за кВт/ч в зависимости от использования газовой или электрической плиты, — пояснил Колобов.

Он добавил, что максимально приближены к реальному уровню тарифы в Москве. Однако в стране есть места, где довести уровень тарифов до экономически обоснованного невозможно.

Например, это изолированные и удалённые территории, где экономически обоснованный уровень тарифа для потребителей по объективным причинам может достигать 40–45 рублей за кВт/ч при фактическом тарифе в 3–5 рублей за кВт/ч, — подчеркнул эксперт.

Фактические затраты на электроэнергию и надбавку, позволяющую удерживать тарифы на низком уровне, оплачивают прочие потребители, а также бюджет и через некоторые механизмы генерирующие компании. Подобная практика введена в России ещё в начале 1990-х годов. Это была мера социальной защиты населения. Колобов считает, что доля населения в электропотреблении увеличивается, а поддержка не является адресной.

Льготные тарифы распространяются как на малообеспеченные слои населения, так и население с высокими доходами. В результате льготы получают те, кто в них не нуждается, — уверен эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России обсуждается вопрос введения дополнительных льгот для малоимущих. Они могут коснуться оплаты электроэнергии. Предлагаемый механизм адресной поддержки подразумевает снижение расходов на свет для бедных россиян за счёт богатых. Однако эксперты предупреждают, что в категорию «богатых» попадут не действительно зажиточные россияне, а просто те, кто не смог доказать свою бедность.