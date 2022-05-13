Россиян заверили, что цены на бензин в ближайшее время не вырастут Аналитик Баженов: цены на бензин в России в ближайшее время не вырастут

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на бензин в России в ближайшее время не вырастут, заверил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в разговоре с «Радио 1». В том, что с 30 апреля по 6 мая топливо, по данным Росстата, подешевело в 22 регионах, нет ничего странного, считает он.

Дело в том, что экспортные поставки затруднены, скапливаются запасы, от них нужно избавляться, чтоб непрерывно поддерживать производственный процесс, и предложение на рынке растёт. Оптовые цены проседают, и есть стимул к тому, чтобы розничные цены снижались. Всё достаточно логично. Так что пока расти цены не будут — они либо останутся на прежнем уровне, либо будут снижаться, — сказал Баженов.

Он отметил, что по всей России стоимость бензина не падает, а прогнозировать ситуацию трудно, так как будут вводиться регуляторные и налоговые новации и меняться правила.

15 апреля сообщалось о снижении цен на бензин и газовое моторное топливо в Бурятии. С начала года цены на бензин АИ-98 упали на 0,29 рубля за литр, или 0,4%. Стоимость газового моторного топлива снизилась на 5,10 рубля за литр, или на 14,7%. Также по сравнению с прошлой неделей уменьшилась цена бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива.

25 апреля гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов заявил, что автозаправочные станции в России могут начать использовать скидки на бензин для завлечения клиентов. На такой шаг их владельцы могут решиться из-за масштабного профицита бензина.