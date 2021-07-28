Россиян предупредили о росте цен на мясо и хлеб

Директор департамента аналитики Российского зернового союза Елена Тюрина заявила Lenta.ru о возможном скором росте цен на животноводческую продукцию и хлеб, несмотря на то что сборы зерновых в этом сезоне были на хорошем уровне.

По её словам, дефицита на продукты внутреннего производства в этом году не ожидается, а часть мясной продукции даже может быть отправлена на экспорт. Обеспечение молочной продукцией предполагается выполнить благодаря импорту из Белоруссии, что также не должно сказаться на ценах.

По плодоовощной продукции у нас, наоборот, наблюдается увеличение предложения, которое продлится до сентября. Также хороший урожай по клубневым и зерновым. Проблем с продуктами этих категорий мы не предвидим, — подчеркнула Тюрина.

Она добавила, что в то же время из-за плавающих курсов валют и возможного снижения урожаев могут возникнуть сложности с импортируемой продукцией.

При этом, несмотря на отсутствие формального дефицита, россиян всё равно ждёт рост цен на некоторые товары. Так, могут вырасти цены на животноводческую продукцию, значительная доля которой приходится на импортируемые пищевые ингредиенты и ветеринарные препараты и таким образом зависит от курсов валют. Поэтому в ближайшее время цены на мясную продукцию могут вырасти ещё на 5–7%.

Аналогичная ситуация наблюдается и с зерновой продукцией: производители хлеба заявили о планируемом увеличении цен примерно на 5% из-за роста себестоимости производства.

Между тем в связи со сбором урожая усилится снижение цен на фрукты и овощи: томаты, огурцы, перцы, картофель, морковь и другие культуры будут дешеветь вплоть до октября примерно на 30–40%.

Ранее Минсельхоз поручил регионам разобраться с поставками овощей и картофеля, чтобы исключить влияние посредников на цены. Также рассматривается возможность субсидий на строительство хранилищ в отдалённых регионах. В свою очередь бизнес считает, что лучше было бы компенсировать затраты на подорожавшую в течение года логистику. Чтобы повысить доступность продуктов для россиян, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила вдвое увеличить количество ярмарок, на которых реализуется плодоовощная продукция.