Россиян предупредили о рисках для рубля после праздников
Экономист Кричевский: на рубль в 2022 году могут влиять коронавирус и геополитика
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:11, 10 января 2022
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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В начале 2022 года на валютные курсы продолжат оказывать влияние те же факторы, что действовали в течение 2021 года. В первую очередь, это геополитические заявления и события, а также риски усиления пандемии. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
Он, в частности. подчеркнул, что многие страны Европы уже ввели у себя в конце прошлого года жёсткий локдаун и другие ограничения. В наступившем году это могут сделать и другие.
73% заражений в США связаны с «омикроном», поэтому и там могут последовать новые ограничения. Это негативно отразится на настроениях инвесторов относительно рисковых активов, к которым относится рубль, — сказал эксперт.
Также экономист напомнил о рисках санкций к России и очередном обострении отношений с Европой и США: помимо вербальных интервенций предполагаются военные действия.
Если ничего подобного не случится, в ближайшие недели рубль будет торговаться на уровне 72–74 единиц за доллар и 82–82 — за евро. Однако если ситуация с коронавирусом и в геополитической сфере ухудшится, это приведёт к серьёзной просадке российской валюты.
Ранее в МВД назвали самые популярные у фальшивомонетчиков купюры в 2021 году. Чаще всего подделывались банкноты достоинством в пять, две и одну тысячу рублей.