Россиян предупредили о рисках для рубля после праздников

В начале 2022 года на валютные курсы продолжат оказывать влияние те же факторы, что действовали в течение 2021 года. В первую очередь, это геополитические заявления и события, а также риски усиления пандемии. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Он, в частности. подчеркнул, что многие страны Европы уже ввели у себя в конце прошлого года жёсткий локдаун и другие ограничения. В наступившем году это могут сделать и другие.

73% заражений в США связаны с «омикроном», поэтому и там могут последовать новые ограничения. Это негативно отразится на настроениях инвесторов относительно рисковых активов, к которым относится рубль, — сказал эксперт.

Также экономист напомнил о рисках санкций к России и очередном обострении отношений с Европой и США: помимо вербальных интервенций предполагаются военные действия.

Если ничего подобного не случится, в ближайшие недели рубль будет торговаться на уровне 72–74 единиц за доллар и 82–82 — за евро. Однако если ситуация с коронавирусом и в геополитической сфере ухудшится, это приведёт к серьёзной просадке российской валюты.

Ранее в МВД назвали самые популярные у фальшивомонетчиков купюры в 2021 году. Чаще всего подделывались банкноты достоинством в пять, две и одну тысячу рублей.