Россиян предупредили о резком подорожании продуктов, жилья и автомобилей

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предупредил, что со следующего года ожидается ощутимый рост цен на продукты, жильё и автомобили. Цены поднимутся более чем на 5,8%, сообщает URA.RU.

Рост цен уже официально заложен на уровне 5,8%. Но мы ожидаем намного большего уровня. Особенно в части цен на продукты питания. Это связано как с внешними факторами, так и с внутренними. Многие сельхозпроизводители в прошлом году оказались в тяжёлой ситуации в связи с коронавирусом, но получили слабую поддержки от государства. Мы предлагали правительству широкий набор мер поддержки, часть из них была принята, но далеко не все, — пояснил Щапов.

Депутат добавил, что стремительное повышение цен коснётся жилья и автомобилей.

Причины всё те же: падение спроса в прошлом году привело к сокращению предложения, которое сейчас бизнес пытается компенсировать за счёт роста цен, пояснил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России не планирует заключать новые соглашения по стабилизации цен на сахар и масло. Об этом сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов, добавив, что необходимо использовать рыночные методы.