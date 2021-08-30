Россиян предупредили о новом виде мошенничества со школьными выплатами

В российском сегменте Интернета появились фишинговые сайты, имитирующие реальную акцию от банков — бонусы за использование их карты для получения пособий на детей к началу учебного года. Пока это коснулось только банка ВТБ, атаки на клиентов которого участились в II квартале, пишет «Коммерсант».

По данным экспертов, в Сети появилась новая схема мошенничества вокруг реальной акции от банков — раздачи бонусной тысячи рублей школьникам в рамках выплаты пособий к началу учебного года. После того, как о единовременной выплате в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка школьного возраста объявил президент Владимир Путин, ряд банков, в том числе ВТБ, обещали увеличить сумму на тысячу рублей, если для получения денег будет использована их карта.

Эту схему и использовали мошенники, зарегистрировавшие 26 августа сайт vtb-school.ru. Попавший на этот сайт регистрирует карту в программе, написав её номер и телефон, а затем вводит код из СМС, после чего мошенники получают доступ к онлайн-банку и списывают средства. На данный момент сайт не работает: по мнению экспертов, мошенники лишь тестируют свою схему.

В то же время эксперты по информбезопасности отмечают общую активизацию мошеннических схем вокруг клиентов ВТБ. По данным «СерчИнформ», в зоне Рунета ежемесячно регистрируется около 100 доменов, содержащих наименование vtb. В II квартале число мошеннических ресурсов такого рода выросло почти в 2,5 раза по сравнению с I кварталом. При этом сценарий мошенничеств меняется: год назад большинство доменов содержали слова online и cabinet, тогда как сейчас они содержат указания на некие акции, подарки и опросы. В самом ВТБ заявили, что ведут круглосуточную работу по выявлению и блокировке мошеннических сайтов и рекомендуют обращаться к специалистам банка по официальным каналам при получении подозрительных предложений.

Ранее россияне назвали важнейшие проблемы в сфере финансов, назвав в их числе высокую инфляцию, которая «съедает» их доходы и сбережения, а также финансовое мошенничество и отсутствие простых инструментов правовой защиты и гарантий сохранности средств в случае кибермошенничества.