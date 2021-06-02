Россияне перечислили главные финансовые проблемы

https://static.news.ru/photo/e6c8a7e4-c43a-11eb-8637-96000091f725_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Важнейшими проблемами в сфере финансов россияне назвали высокую инфляцию, которая «съедает» их доходы и сбережения, а также финансовое мошенничество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».

Главной проблемой, связанной с финансами, россияне считают высокую инфляцию (66%). В топ-3 таких проблем вошли телефонное и онлайн-мошенничество (55%), а также отсутствие простых инструментов правовой защиты и гарантий сохранности средств в случае кибермошенничества (39%), — говорится в исследовании.

Ещё 29% опрошенных россиян считают важной финансовой проблемой отсутствие простых инструментов в борьбе с нарушающими их права организациями, 24% пожаловались на отсутствие достоверной и полной информации по кредитам, 23% — на недостаточную страховую защиту вкладов, 22% — на высокие риски по инвестиционным продуктам.

По данным банка, две трети граждан в последний год сталкивались с действиями финансовых мошенников, но не пострадали от их действий. Также опрос выявил неоднозначное отношение россиян к биометрии. Её поддерживает только каждый пятый респондент, столько же выступают категорически против, а 37% опрошенных не видят в ней особых преимуществ.

В опросе приняли участие 1 тысяча совершеннолетних жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек.

Ранее стало известно, что большая часть россиян согласны платить более высокие налоги, если государство будет больше поддерживать бедных граждан. Согласно опросу ВЦИОМа, о готовности платить больше налогов заявили 54% россиян, в основном это люди в возрасте 60 лет и старше. Налоги должны быть как можно меньше, это позволит каждому распоряжаться деньгами наилучшим для него образом. Так считают 28% респондентов.

Согласие на более высокие налоги дали 45% опрошенных, которые хотят, чтобы государственные услуги стали более качественными и доступными. Последнее условие не важно для 33% россиян, которые хотели бы платить меньше налогов.