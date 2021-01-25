Россиян предупредили о дефиците продуктов

https://static.news.ru/photo/09afdbd2-5efc-11eb-a469-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительству России удалось сдержать рост цен на продовольствие, однако дальнейшее расширение ценового регулирования создаст риски возникновения дефицита товаров. Об этом предупредили в департаменте аудита экономической эффективности Счётной палаты РФ.

Анализ механизма сдерживая цен, введённого правительством в декабре, показал, что он начал действовать. Наблюдается стабилизация или некоторое снижение цен на отдельные продовольственные товары. Однако существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, а также из-за возможного распространения ценового регулирования на новые товары, — передаёт «Москва 24» со ссылкой на материалы ведомства.

Аудиторы полагают, что регулирование цен на продукты выполняется в соответствии с постановлением правительства, по которому кабмин может ограничивать рост цен на социально значимые продовольственные товары, такие как подсолнечное масло, сахар, молоко, муку, хлеб. При этом предельные розничные цены на эти товары могут устанавливаться на срок не более 90 дней в случае, если в течение 60 дней рост розничных цен составляет 10% и более.

В Счётной палате считают, что административное сдерживание роста цен на базовые продукты может привести к дефициту товаров, попавших под ценовые ограничения. Кроме того, после отмены введённых ограничений существует риск того, что цены вернутся к росту ускоренными темпами.

Ранее президент РФ Владимир Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. На совещании по экономическим вопросам он указал, в частности, на резкий рост стоимости сахара и подсолнечного масла. Кроме того, глава государства оказался недоволен «экспериментами» с пошлинами на подсолнечное масло. Кадры с этого совещания показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Между тем стало известно, что сотрудники Минсельхоза РФ разработали комплекс решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты питания. Например, с 9 января 2021 года в России была введена пошлина на экспорт подсолнечника, чтобы избежать дефицита сырья на внутреннем рынке. Представители сахарной отрасли тоже пообещали минимизировать отпускные цены и не допустить их необоснованного роста, писал NEWS.ru.