Патрушев пообещал найти решение для стабилизации цен на продукты

https://static.news.ru/photo/dcdfa91c-3bbe-11eb-91c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Минсельхоза РФ прорабатывают комплекс решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты питания, предложения будут представлены 14 декабря. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Минсельхоз совместно с отраслевым сообществом и заинтересованными органами власти прорабатывает комплекс необходимых решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты, — цитирует Патрушева его пресс-служба.

Министр выразил уверенность, что «эффективная совместная работа всех заинтересованных сторон» стабилизирует ситуацию с ценами на продукты питания. Основная работа ведётся над снижением цен на сахар, подсолнечное масло и хлебобулочные изделия. При этом учитывается и необходимость поддержки производителей.

По словам Патрушева, ряд мер уже принят. Например, с 9 января 2021 года в России вводится пошлина на экспорт подсолнечника, чтобы избежать дефицита сырья на внутреннем рынке. Бизнес также выразил готовность обеспечивать население доступным продовольствием. Так, представители сахарной отрасли пообещали минимизировать отпускные цены и не допустить их необоснованный рост. Аналогичное решение приняли, по словам министра, и маслозаводы.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране необходимо принять меры и сдержать рост цен на продукты питания. По его словам, ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры не проконтролировали рост цен на продукты и «упустили ситуацию». Ещё осенью тенденция подорожания ряда товаров была заметна, однако ответственные за это министерства и ведомства «своевременно не приняли меры» и «пустили это на самотёк».

Ранее этот вопрос затронул российский президент Владимир Путин. На заседании по экономическим вопросам он сказал, что в магазинах на территории России выросли цены на базовые продукты питания. И пандемия коронавируса здесь ни при чём. По словам главы государства, подорожание масла, сахара и хлеба — это попытка подогнать внутренние цены под мировые.

Из статистики, предоставленной Росстатом, следует, что стоимость сахара за январь — ноябрь выросла на 71,54%, подсолнечного масла — на 23,78%, макарон — на 10,45%, а хлеба — на 6,34%.