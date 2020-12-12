Путин раскритиковал главу Минэкономразвития за рост цен на продукты

https://static.news.ru/photo/af78b650-3d2e-11eb-830e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. На совещании по экономическим вопросам он указал, в частности, на резкий рост стоимости сахара и подсолнечного масла.

Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растёт, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь, — заявил президент после доклада Решетникова.

Кроме того, глава государства оказался недоволен «экспериментами» с пошлинами на подсолнечное масло. Кадры с этого совещания показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как писал NEWS.ru, сотрудники Минсельхоза РФ прорабатывают комплекс решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты питания. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, предложения будут представлены 14 декабря.

При этом он заявил, что ряд мер уже принят. Например, с 9 января 2021 года в России вводится пошлина на экспорт подсолнечника, чтобы избежать дефицита сырья на внутреннем рынке. Представители сахарной отрасли тоже пообещали минимизировать отпускные цены и не допустить их необоснованного роста.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране необходимо принять меры и сдержать рост цен на продукты питания. По его словам, ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры не проконтролировали рост цен на продукты и «упустили ситуацию».

До премьера этот вопрос затронул Владимир Путин. На заседании по экономическим вопросам он сказал, что в магазинах выросли цены на базовые продукты питания. И пандемия коронавируса здесь ни при чём. По словам главы государства, подорожание масла, сахара и хлеба — это попытка подогнать внутренние цены под мировые.

Из статистики, предоставленной Росстатом, следует, что стоимость сахара за январь — ноябрь выросла на 71,54%, подсолнечного масла — на 23,78%, макарон — на 10,45%, а хлеба — на 6,34%.