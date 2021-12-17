Россиянам рассказали, насколько подорожает такси в 2022 году

Минимальный тариф поездок на такси подорожает более чем на 20% в следующем году, сообщила эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн в беседе с «Радио 1». Она объяснила, что иначе работа в такси не будет оправдывать расходы.

В 2022 году мы ожидаем увеличения базовых тарифов на перевозку, хотя бы небольшого. Если сейчас есть минимальный тариф 99 рублей, то в будущем году он должен стать хотя бы 120. На сегодняшний день перевозки в такси крайне дешёвые. Дорожает ОСАГО, дорожают эксплуатация машины, топливо, дорожает в целом жизнь, и водитель должен больше получать, но цена на такси растёт несоразмерно медленно, — сказала Манн.

Она добавила, что в пандемию уехали многие мигранты и агрегаторам стало не хватать водителей. При этом алгоритм устроен так, что чем больше пассажиров приходится на одного таксиста, тем дороже стоит услуга.

Ранее таксисты устроили забастовку в Волгограде — возле торгового центра собрались около 40 машин. Водители возмутились новыми условиями агрегаторов, они заявили, что не понимают, как формируются цены на поездки.

К ним присоединились таксисты Анапы. Около 100-120 машин собралось на акцию протеста у ТЦ «Большой» 13 декабря. Водители недовольны высоким процентом, который берут агрегаторы за использование сервиса, а также низкими тарифами на перевозки.