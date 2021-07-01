Россия стала закупать в разы больше пальмового масла

Закупки пальмового масла в России в апреле увеличились на 58,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, прирост составил 109 тысяч тонн. Всего же за первые четыре месяца 2021 года в Россию ввезли 360 тысяч тонн пальмового масла и его фракций, что на 20,5% больше прошлогоднего показателя.

Отмечается, что в 2020 году импорт данного продукта сократился на 3,4%, до 1,025 млн тонн, по сравнению с 2019 годом.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что профильные комитеты правительства и Госдумы займутся разработкой новых мер по сокращению использования в пищевой индустрии РФ пальмового масла. Он уточнил, что лишение налоговых льгот и повышение ставки НДС до 20% не решило задачу по ограничению использования пальмового масла в пищевых продуктах. Его поставки в Россию после принятия этих мер сократились на 7%, но уже через несколько месяцев вновь стали расти.

По данным Володина, в январе поставки пальмового масла выросли на 18,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.