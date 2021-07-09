Россия стала лидером по импорту вина из Грузии

Россия стала крупнейшим импортёром грузинского вина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Национального агентства вина Грузии.

Так, с начала текущего года страна экспортировала в Россию свыше 28 млн бутылок вина, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На втором месте по объёму закупок грузинского вина оказалась Украина, которая закупила более 5,2 млн бутылок этого напитка. Тройку лидеров замкнула Польша, куда было экспортировано порядка 2,8 млн бутылок.

Грузинское вино в последние шесть месяцев также пользовалось повышенным спросом у Азербайджана, Китая, Казахстана и Турции. По имеющимся данным, всего за указанный срок Грузия экспортировала в 56 стран мира 46,4 млн бутылок вина на сумму $104 млн.

Ранее сообщалось, что в 2021–2022 годах оптовые цены на российские вина могут вырасти на 15–20%. При этом в рознице цены вырастут примерно на 5%, аналогичное повышение даст инфляция, поэтому в целом в 2022 году вино подорожает примерно на 10%.