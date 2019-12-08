https://static.news.ru/photo/91eab07e-1954-11ea-af01-fa163e074e61_660.jpg Порт в Риге Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Россия всё меньше грузов транспортирует через Прибалтику и всё больше загружает собственные гавани в Ленинградской области. Из-за этого Рига должна будет отказаться от крупных инфраструктурных проектов, сократить сотрудников, уменьшить расходы.

Объёмы грузов в портах стран Балтии упали по сравнению с прошлым годом на 12,5%. Особенно хуже стало с перевозками угля, который был спасителем латвийских портов, пишут «Известия». В Латвии уверены, что Россия подговорила предпринимателей на соглашение о графике вывода своих грузов.

Латвийская железная дорога на фоне падения объёмов грузов будет пересматривать расходы, сокращать сотрудников. Тем временем заморожен проект электрификации латвийской железной дороги, на который ЕС выделил €318 млн, осталось найти €100 млн. Но при падении объёма транзита проект электрификации теряет смысл. Правительство поддерживает этот проект при условии, что на него не будет потрачено из бюджета ни копейки.

В течение последних пяти лет все порты стран Балтии показывают снижение грузооборота. В Риге он упал на 8,7%, наибольшее снижение отразилось на наливных и насыпных грузах. Порт Лиепаи потерял 5,1%. Только Вентспилс нарастил грузооборот за счёт зерна на 7%.

Минимизируется российский экспорт нефти, падает перевалка угля, на 20% упала отгрузка антрацита. Зависимой от прибалтийских портов Россия остаётся в транспортировке удобрений и руды. Это объясняется нехваткой специализированных глубоководных терминалов с удобной логистикой. По итогам 2018 года исходящий российский транзит составил 33 млн тонн, что обошлось в 17 млрд рублей.

Российские порты на Балтике показывают устойчивый рост. К примеру, это порт Высоцк, где с начала года грузооборот увеличился на 15%. В Усть-Луге грузооборот увеличился на 10%, в Приморске — на 6%, в Санкт-Петербурге — на 2%. Строится комплекс для хранения и перевалки минеральных удобрений в Усть-Луге. Там же хотят создавать искусственные земельные участки для перевалки зерна и пищевых грузов.

В Приморске через три года будет введён в строй уникальный перегрузочный комплекс, который вместит до 70 млн тонн в год. Дополнительно там построят складской логистический центр.

На разрыв России и стран Балтии влияет политика: Таллин, Рига и Вильнюс заняли враждебную позицию, критикуют Россию, формируют негативное общественное мнение, ограничивают права русскоязычного населения. Эксперты прогнозируют им деградацию последних отраслей экономики. Бюджет потеряет десятки миллионов евро, тысячи людей останутся без работы. Найти замену России Прибалтике будет сложно.

Ранее News.ru сообщал, что грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна вырос по итогам 2018 года на 4,5%, до 200,5 млн тонн. Объём перевалки сухогрузов вырос на 6,8% год к году, до 125,5 млн тонн.