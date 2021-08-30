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Россия согласовала с Венгрией долгосрочную газовую сделку

14:22, 30 августа 2021
Россия согласовала с Венгрией долгосрочную газовую сделку Петер Сийярто Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Россия и Венгрия согласовали долгосрочную газовую сделку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Ранее сообщалось о том, что Венгрия осенью подпишет с «Газпромом» долгосрочный контракт на поставку газа «на хороших, приемлемых условиях».

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