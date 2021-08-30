Россия согласовала с Венгрией долгосрочную газовую сделку

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В российском сегменте Интернета появились фишинговые сайты, имитирующие реальную акцию от банков — бонусы за использование их карты для получения пособий на детей к началу учебного года. Пока это коснулось только банка ВТБ, атаки на клиентов которого участились в II квартале, пишет «Коммерсант».

По данным экспертов, в Сети появилась новая схема мошенничества вокруг реальной акции от банков — раздачи бонусной тысячи рублей школьникам в рамках выплаты пособий к началу учебного года. После того,...