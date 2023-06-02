Угрозы атак беспилотников привели к тому, что экспортный терминал в российском порту Тамань готовится прекратить перевалку сжиженного углеводородного газа (СУГ) на танкеры, сообщает Reuters. По данным агентства, РЖД уже ограничили перевозку СУГ в этот город. Собеседники агентства уточнили, что решение приняли после атак беспилотников на Афипский и Ильинский нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае.

Тамань останавливает перевалку СУГов, потому что опасно после всех этих атак — газы самые взрывоопасные. Скорее всего, будут перевалены на суда те объемы, что сейчас находятся в порту и в пути, и в дальнейшем перевалку приостановят, — говорится в сообщении.