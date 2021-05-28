Россия поставила в США рекордный объём нефти

https://static.news.ru/photo/4379bfae-c040-11eb-85f0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В марте текущего года Россия экспортировала в США наибольший за последние 12 лет объём нефти и нефтепродуктов. По сравнению с февралём он вырос в 1,8 раза, до 22,938 млн баррелей, что является максимумом с июля 2009 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

По данным Минэнерго, Россия в марте вышла на второе место по объёму экспорта нефти и нефтепродуктов в США. На первом месте находится Канада (139,869 млн баррелей). На третьем — Мексика (17,616 млн баррелей), на четвёртом — Саудовская Аравия (10,868 млн баррелей).

Если принимать в расчёт только нефть, то Россия по её экспорту в США находится на четвёртом месте (6,1 млн баррелей), что в 3,5 раза больше показателя февраля. Первые три строчки заняли Канада, Мексика и Саудовская Аравия.

В целом в США импорт нефти и нефтепродуктов вырос на 20% процентов.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты Америки впервые в истории импортировали нефть из Ирана. Это произошло в марте. В 2018-м американские нефтяные компании ввели санкции против Ирана. В течение полугода США разрешили восьми странам импортировать иранскую нефть. В 2021 году американцы импортировали из Ирана 1 млн баррелей.