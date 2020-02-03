https://static.news.ru/photo/169bea4c-4612-11ea-b7c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Россия занимает второе месте в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения. Это стало возможным после того, как в 2019 году, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась.

Нефть марки Brent подешевела по сравнению с 2018 годом на 9,2%, до $64,3 за баррель. В связи с тем, что сырье за год подорожало, розничная цена моторного топлива в большинстве стран Европы на начало года также выросла, сообщает РИА Новости.

В абсолютных ценах наиболее низкие цены на бензин показал Казахстан. В пересчете на российскую валюту цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 27,7 рубля. Россия вторая — с ценой 45,8 рубля за литр. Третьей оказалась Белоруссия, четвертой — Украина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цена нефти на фоне эпидемии коронавируса упала до отметки $55,93 за баррель. Снижение фьючерса марки Brent на 2,45% было отмечено на бирже ICE в Лондоне. В последний раз ниже этой отметки цена нефти была в августе прошлого года. Цена на нефть марки WTI упала на 1,80%, до $51,14 за баррель.