Россия получила многомиллиардную помощь от МВФ

Россия получила от Международного валютного фонда (МВФ) финансовую помощь в размере $18 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова источников.

Отмечается, что Россия получила денежную ссуду в виде специальных прав заимствования (SDR) в рамках антикризисного распределения средств фонда. Сегодня вступило в силу историческое по размерам распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц Международного валютного фонда (МВФ). Из совокупный объём составил 456 млрд SDR, что эквивалентно $650 млрд.

Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала состоявшееся денежное распределение «прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса». Отмечалось, что подобная помощь поспособствует ускорению темпов восстановления национальных экономик, а также повысить ликвидность международных резервов.

Специальные права заимствования (Special drawing rights, SDR) — искусственно созданное средство для платежных расчетов МВФ, не имеющее физической формы. Их валютный курс ежедневно определяется на основе обменных курсов корзины основных мировых валют — доллара, евро, иены, британского фунта и юаня. В настоящее время в обращении находятся 204 млрд SDR (эквивалентно примерно $290 млрд), новый раунд доводит общее количество до 660 млрд SDR.

Ранее в МВФ пригрозили ростом общемирового госдолга до 99% ВВП. По словам главного экономиста организации Гиты Гопинат и директора департамента по бюджетным вопросам валютного фонда Витора Гаспара, к настоящему времени бюджетный дефицит стран достиг серьёзного уровня, что грозит национальным экономикам большими рисками по итогам текущего года.