Россия получила многомиллиардную помощь от МВФ

Россия получила от Международного валютного фонда (МВФ) финансовую помощь в размере $18 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова источников.
Отмечается, что Россия
Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала состоявшееся денежное распределение «прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса». Отмечалось, что подобная помощь поспособствует ускорению темпов восстановления национальных экономик, а также повысить ликвидность международных резервов.
Специальные права заимствования (Special drawing rights, SDR) — искусственно созданное средство для платежных расчетов МВФ, не имеющее физической формы. Их валютный курс ежедневно определяется на основе обменных курсов корзины основных мировых валют — доллара, евро, иены, британского фунта и юаня. В настоящее время в обращении находятся 204 млрд SDR (эквивалентно примерно $290 млрд), новый раунд доводит общее количество до 660 млрд SDR.
Ранее в МВФ пригрозили ростом общемирового госдолга до 99% ВВП. По словам главного экономиста организации Гиты Гопинат и директора департамента по бюджетным вопросам валютного фонда Витора Гаспара, к настоящему времени бюджетный дефицит стран достиг серьёзного уровня, что грозит национальным экономикам большими рисками по итогам текущего года.