Россия поднялась в рейтинге качества элит

https://static.news.ru/photo/2dbac812-b7d9-11eb-a630-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия заняла 65-е место из 151 в рейтинге качества мировых элит в 2021 году. Годом ранее она была на 23-м месте из 32, сообщает Forbes со ссылкой на соответствующее исследование.

Страна вошла в число лидеров по следующим показателям: налоговые поступления, разница между налогом на прирост капитала и подоходным налогом, размер госдолга, количество self-made миллиардеров и число добившихся успеха самостоятельно женщин. Кроме того, Россия оказалась на 33 месте по уровню ESG-факторов.

При этом по уровню безработицы, росту производительности труда, индексу прав человека, уровню самоубийств, смертности от расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, и другим показателям страна оказалась в конце списка.

Поэтому картинка складывается неоднозначная: российское устойчивое развитие оказывается на перепутье, мы сочетаем очень стабильную макрополитику с недостаточным ростом производительности труда и недостатком инвестиций, — отметил директор Финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.

Отмечается, что исследование подготовил швейцарский Университет Санкт-Галлена и Московская школа управления «Сколково». Аналитики рассматривали государства по 121 критерию. Все они были разделены на четыре группы: политические ценность и власть, а также экономические ценность и власть.

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