https://static.news.ru/photo/9e8e0e82-255e-11ea-b458-fa163e074e61_660.jpg Фото: PAO NOVATEK/Instagram.com/Global Look Press

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия за последние годы опередила США по объёмам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Мы значительно уже опередили Соединённые Штаты Америки по поставкам СПГ, — заявил телеканалу РБК Новак.

Он подчеркнул, что в общем объёме поставок СПГ в Европу доля РФ составляет 20%, а доля США — 13%. При этом, по его словам, ещё два-три года назад Россия практически не поставляла СПГ.

За счёт ввода новых проектов у нас уже почти 12-13 млн тонн поставляется. А в США за два года прирост составил с 4-5 млн тонн до 9 млн тонн, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, санкции США в отношении «Северного потока — 2» могут вывести Германию на тропу войны за экономически выгодный для неё проект, однако пока страна находится в глубокой обороне и не готова к наступлению. В случае обострения возможны как торговое противостояние Штатов с ЕС, так и вытеснение американского СПГ с немецкого рынка. Немецкое издание Bild выпустило противоречивую статью, в которой утверждает, что канцлер Ангела Меркель объявила войну президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу. Причиной стало заявление о готовящихся Вашингтоном санкциях в отношении «СП-2» — газопровода, который находится на последней стадии строительства.