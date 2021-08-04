Россия обгонит Швейцарию по экспорту шоколада

Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» сообщила, что по итогам 2021 года Россия обгонит Швейцарию по объёму экспорта шоколада. Об этом говорится на сайте компании.

По данным компании, в I квартале 2021 года российский экспорт шоколада и шоколадных изделий увеличился на 18,6% в натуральном и на 11,8% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2020 году Россия заняла 11-е место в мировом рейтинге экспортёров шоколадной продукции с объёмом экспорта 295,7 тыс. тонн на сумму $729,2 млн. На десятом месте расположилась Швейцария с результатом 109,8 тыс. тонн на сумму $753 млн. Продажи шоколада шли в 94 страны мира, около 48% экспорта этого товара пришлось на страны Евразийского экономического союза.

Как отмечает исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин, дальнейший рост интереса к российскому шоколаду будет сложно поддержать только силами отрасли, поскольку многие страны защищают свой внутренний рынок. Чтобы противостоять этому, производителям необходимо объединить усилия и добиться адресной господдержки.

По данным «Ведомостей», производители объясняют нынешнюю тенденцию насыщением внутреннего рынка кондитерских изделий и той же государственной поддержкой. В России же спрос на шоколад снизился более чем на 10%, так как россияне переключились на недорогие кондитерские изделия, в первую очередь мучные сладости.

Ранее сообщалось, что на протяжении последних лет наблюдается устойчивый рост экспортных поставок чая из России: в 2020 году этот показатель вырос на 39,2% по сравнению с 2016 годом, что позволило России подняться на 11-е место в рейтинге крупнейших экспортёров чая. При сохранении нынешних тенденций российский экспорт чая может достигнуть около 30 тысяч тонн ($160 млн) к 2030 году. Ключевыми направлениями сбыта чая должны стать страны СНГ, также не исключены поставки российского чая в Китай, страны Персидского залива и Африки.