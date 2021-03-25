Россия не будет пересматривать газовый контракт с Украиной

https://static.news.ru/photo/8aa542a4-8e13-11eb-9726-96000091f725_660.jpg Фото: Marius Becker/dpa/Global Look Press

Пересмотра контракта на транзит российского газа через территорию Украины не будет. Об этом заявил глава совета директоров компании «Газпром» Виктор Зубков.

Он напомнил, что юридически все соглашения между двумя странами продолжают действовать.

Конечно, я думаю, что нет, — приводит РИА Новости ответ Зубкова на вопрос, будет ли пересмотрен договор с Украиной.

Он подчеркнул, что главное для компании сейчас — завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». По словам представителя «Газпрома», проект готов на 90–92%. Вторая задача — поставить через Украину предусмотренные контрактом объёмы газа.

Пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину страны подписали в конце декабря 2019 года. В числе документов был и транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договорённости обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.

Ранее NEWS.ru писал, что Зубков анонсировал завершение строительства «Северного потока — 2» в течение 2021 года.