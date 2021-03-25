«Газпром» назвал срок завершения прокладки «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/a2e76d46-8e0a-11eb-a33a-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Трубопровод «Северный поток — 2» (СП-2) завершат в 2021 году, магистраль достроена на 90–92%, рассказал журналистам в Берлине руководитель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

Работа активно идёт, там осталось совсем немного, я думаю, [СП-2 достроен на] 90–92%, — сказал Зубков, добавив, что «конечно, в этом году он будет закончен, — цитирует его РИА Новости.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что разногласия Вашингтона и Берлина по «Северному потоку — 2» не повлияют в целом на отношения с Германией. По его словам, сами разногласия являются «реальными», но объяснимыми. До этого Блинкен требовал от компаний, участвующих в проекте, прекратить работу по строительству газопровода, грозя санкциями США. Однако концерны Uniper и OMV, задействованные в проекте «Северный поток — 2», выступили в его поддержку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Европа обязана противостоять санкциям США против газопровода «Северный поток — 2» ради защиты экономических интересов ЕС. Об этом заявила член Европарламента от Франции Матильда Андруэ. Она подчеркнула, что в оборонном бюджете США на 2021 год предусмотрено ужесточение рестрикций против компаний, которые задействованы в реализации проекта.