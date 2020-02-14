https://static.news.ru/photo/a8e583c8-4f30-11ea-9418-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Экспорт российского вина на Украину в 2019 году вырос почти на 50% и составил 2,9 млн кг продукции на общую стоимость $3,2 млн. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной системы (ФТС)

В украинский экспорт также входят поставки в самопровозглашённые ЛНР и ДНР, сообщает РБК со ссылкой на ФТС.

Другие крупные покупатели российского вина — Молдавия и Китай, на них приходится по 15% и 13% соответственно.

В целом экспорт российского вина в 2019 году вырос на 15,3%, до 6,4 млн кг в натуральном выражении, а в денежном выражении с учётом виноградного сусла — плюс 14% и $8,5 млн.

Как писал NEWS.ru ранее, КНР и Россия заключили торговое соглашение о поставке в Китай оленьего и коровьего мяса, пантов и рогов. Решение было принято на восьмом заседании российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции в Циндао.