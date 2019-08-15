Китай — крупнейший импортёр российского леса может остаться без него. О возможности полного запрета на экспорт деревьев в Пекин заявил министр природы Дмитрий Кобылкин. Связано это, по его словам, с проблемой незаконной вырубки лесов на территории Российской Федерации.

Глава Минприроды рассказал в интервью «Ведомостям», что лично просил о помощи в решении проблемы с «чёрными лесорубами» китайских силовиков. Переговоры ведутся, однако дальше них пока что дело не зашло. Помимо этого, Москва предложила Пекину совместно заниматься производством и посадкой новых лесоматериалов вдоль границы.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев пояснил News.ru, что подобные заявления звучали и раньше, но каких-то последствий они не имели. Однако вполне возможно, что на этот раз чиновники настроены более решительно. Так, в начале года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила внимательно изучить все долгосрочные договоры по вывозу леса. По её мнению, большое влияние на отрасль оказывает теневой сектор, который под видом санитарной деятельности незаконно вырубает лес.

Она также поддержала инициативу главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который предлагал принять закон, благодаря которому спутниковые снимки можно использовать как доказательную базу во время судебных споров, связанных с незаконной рубкой леса. «Это объективные данные, которые должны учитываться. Мы это сделаем», — говорила Матвиенко в марте.

Также спикер Совфеда выступала за временное эмбарго на экспорт леса из России. По её словам, в отрасли надо навести порядок.

Контроля нет. Рослесхоз ограничивается рекомендациями вместо того, чтобы подготовить и внести изменения в законодательство Валентина Матвиенко спикер Совета Федерации

Между тем эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев в беседе с News.ru обратил внимание также на то, что на фоне торгового конфликта США и КНР, а также замедления китайской экономики экспорт лесоматериалов в первом полугодии сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Причём, продажи необработанных материалов сократились почти на 23%, так как в последнее время правительство активно развивает деревообработку.

Просто вырубать лес стало уже не выгодно из-за высоких пошлин на экспорт круглого леса — 25%. На КНР приходится около 75% всех поставок из общего числа на сумму в $11,5 млрд, — сказал он.

Полный же отказ от работы с соседом не только крайне ощутимо скажется на доходах в бюджет, но и приведёт к провалу плана Минпромторга удвоить вклад леспрома в ВВП страны к 2030 году.

Сергей Булкин/News.ru

Премьер Дмитрий Медведев в сентябре 2018 года утвердил нацстратегию развития лесопромышленного комплекса до 2030 года, которая описывает нормы по лесовосстановлению и развитию высокотехнологичных отраслей в деревообрабатывающей промышленности. На территории России растёт более 20% всех лесов на планете, а активная вырубка может идти вопреки задачам в области охраны экологии. Меры, заложенные в документе, будут способствовать бережному природопользованию.

Со своей стороны руководитель PR в ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода заметил, что проблемы лесного хозяйства России обострились в новом тысячелетии, когда страна безоглядно встала на рыночные рельсы.

Когда-то экспорт леса в стране занимал четвёртую строчку в списке самых влиятельных отраслей экономики. Сегодня же вклад лесного хозяйства в ВВП РФ составляет всего 1%. Чиновникам, очевидно, не до этой отрасли и подготовки специалистов, а виноватых в провалах найти легко и на сегодня. Андрей Лобода руководитель PR в ИАЦ «Альпари»

По его мнению, в России, как и в других развивающихся странах, незаконные рубки и заготовки леса — это обыденность, но не распространённая в масштабах всей страны. Картинки же с вырубленными делянками и кругляком на грузовом автотранспорте, едущем в сторону Китая, может быть антироссийской информационной войной. Тем не менее, ежегодный прирост лесных ресурсов превышает объёмы вырубки.

Согласно данным Рослесхоза, по итогам прошлого года заготовка древесины в России составила 228 млн куб м, из них порядка 20 млн куб м экспортировано в Китай в виде леса-кругляка, это примерно треть от всего экспорта древесины из нашей страны в Поднебесную, основная часть — лесоматериалы, прошедшие минимальную обработку. Таким образом, в целом поставки леса между двумя странами составляют порядка 3% российских лесозаготовок.

Как пояснил руководитель группы аналитиков ЦАФТ Марк Гойхман, теоретически приостановка такого экспорта окажет существенное, но далеко не катастрофическое воздействие на отрасль.

Для Китая же ситуация такова. Россия лидирует в импорте леса в КНР, имея долю в нём в 30%. Это намного больше, чем у идущей второй Новой Зеландии (13,8%), Канады и США (по 9,8%). Россия — наиболее удобный поставщик даже с географической точки зрения. Поэтому прекращение данного экспорта леса для Поднебесной окажется болезненным. Марк Гойхман руководитель группы аналитиков ЦАФТ

Между тем ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский считает, что власти России вряд ли запретят вывозить лес. Причина очевидна — никто не будет терять экспортную выручку, тем более, в условиях слабого роста экономики. А Китай вряд ли будет реально ограничивать чёрный импорт из РФ, но при этом китайская сторона может выразить своё намерение это сделать, чтобы сгладить ситуацию.

В Китае прекрасно понимают положение России и отсутствие рычагов давления. Иван Капустянский ведущий аналитик Forex Optimum

Эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский придерживается мнения, что технически потери от запрета официального экспорта в Китай не будут очень большими, и не сильно отразятся на экономике страны. Планы, озвученные Кобылкиным, по его мнению, носят, скорее, имиджевый характер и необходимы для привлечения внимания к ситуации.

Но прекращение экспорта в Китай — это не решение проблемы. Наказывать КНР таким способом бессмысленно. Ведь, по сути, не Пекин виноват в хищнических вырубках, криминальности данной сферы, возможных поджогах леса для сокрытия преступлений. Причина же кроется в тех условиях, которые создаются в России и позволяют вести злоупотребления.