https://static.news.ru/photo/50fb654a-275f-11ea-9ad2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская компания «Газпром» и молдавское газораспределительное предприятие «Молдовагаз» продлили на год действие соглашения на поставку топлива в республику.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Молдавии. О продлении контракта кабмин уведомил председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан.

Договорённость о продолжении поставок была достигнута между Кишинёвом и «Газпромом» ещё в октябре. При этом стороны также обсудили возможность транспортировки топлива в обход Украины.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия снизила цену газа для Молдавии с $235 за тысячу кубометров до $220. Предполагается, что в 2020 году скидка вырастет до $70.