Российская компания «Газпром» и молдавское газораспределительное предприятие «Молдовагаз» продлили на год действие соглашения на поставку топлива в республику.
Об этом
Договорённость о продолжении поставок была достигнута между Кишинёвом и «Газпромом» ещё в октябре. При этом стороны также обсудили возможность транспортировки топлива в обход Украины.
Как ранее писал NEWS.ru, Россия снизила цену газа для Молдавии с $235 за тысячу кубометров до $220. Предполагается, что в 2020 году скидка вырастет до $70.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен